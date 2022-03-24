Условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями российских энергоносителей, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент [России Владимир Путин] вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия, для того, чтобы эта оплата могла проводиться в рублях. По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию", - сказал представитель Кремля.

"Давайте дождемся этого момента", - добавил он, отвечая на вопрос, не расценят ли европейские покупатели решение о расчетах в рублях как нарушение контрактов.

Проблема Сербии

Песков также сообщил, что Москва постарается решить проблемы, возникающие у Сербии в связи с оплатой газовых контрактов в российских рублях, недружественным для РФ странам переход на рубли действительно создает проблемы.

"Он [президент Сербии Александар Вучич] прав, это действительно может быть проблематичная ситуация", - сказал представитель Кремля. Песков обратил внимание на то, что "Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, враждебными шагами по отношению к России". "Поэтому ей придется за рубли [покупать газ], хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", - заметил Песков.

"Но вместе с тем это не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить, и, естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными", - заверил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Вучич заявил, что решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира.

Президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены в рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.