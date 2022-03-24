Мединский заявил об угрозе существованию России

Помощник президента страны и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что в текущих условиях актуален вопрос о самом существовании России. Об этом пишет РИА Новости.

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Такое заявление Мединский сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«На кону сегодня само существование России», - заметил он.

Помощник президента пояснил, что сейчас коллективный запад подталкивает Россию к разрушению политической системы и распаду, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Украина была выбрана западными странами как инструмент для подавления российской самостоятельности. Запад рассчитывает максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий, продолжая накачку Украины оружием. А конечной целью такой политики является возрождение однополярного мира, пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.