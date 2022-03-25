Россия высылает черногорского дипломата

Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории персоной нон грата, сообщает ФАН со ссылкой на МИД РФ. Посла Черногории вызвали в здание внешнеполитического ведомства, где ему была вручена соответствующая нота. По словам представителей МИД, эта инициатива является ответной мерой на решение Черногории выслать из страны российского дипломата. "24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", — сказано в сообщении.