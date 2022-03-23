В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»

Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и другие страны «Большой двадцатки» не позволят изгнать Россию из G20. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Кроме Китая можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Южно-Африканская Республика и Саудовская Аравия», — написал он.

По мнению Джабарова, эти государства всегда поддерживали с РФ дружеские отношения и достаточно влиятельны, чтобы отстаивать свою позицию перед Западом.