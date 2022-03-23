В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»

Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и другие страны «Большой двадцатки» не позволят изгнать Россию из G20. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Кроме Китая можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, Южно-Африканская Республика и Саудовская Аравия», — написал он.
По мнению Джабарова, эти государства всегда поддерживали с РФ дружеские отношения и достаточно влиятельны, чтобы отстаивать свою позицию перед Западом.
Ранее Польша предложила США исключить Россию из G20. По словам министра развития и технологий республики Петра Новака, предложение получило положительный отклик в Соединенных Штатах и «вскоре будет передано на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену».