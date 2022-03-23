Песков прокомментировал увольнение Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение Анатолия Чубайса и его отъезд из России.

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«Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело», - заявил Песков РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который он занимал с декабря 2020 года.

Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.

Газета «Коммерсант» опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой человек, похожий на Чубайса, стоит у банкомата. Снимок, как утверждается, сделан в Стамбуле.