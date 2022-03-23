Песков прокомментировал увольнение Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение Анатолия Чубайса и его отъезд из России.
«Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело», - заявил Песков РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который он занимал с декабря 2020 года.
Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.
Газета «Коммерсант» опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой человек, похожий на Чубайса, стоит у банкомата. Снимок, как утверждается, сделан в Стамбуле.
Анатолий Чубайс с ноября 1991 года с небольшими перерывами занимал различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях, под его руководством в 1991 году была разработана программа приватизации. В разные годы Чубайс занимал посты первого заместителя председателя правительства РФ, министра финансов России, председателя правления РАО «ЕЭС России», председателя правления ОАО «Роснано».