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1 час назад

Песков прокомментировал увольнение Чубайса

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение Анатолия Чубайса и его отъезд из России.

Песков прокомментировал увольнение Чубайса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело», - заявил Песков РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который он занимал с декабря 2020 года.

Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.

Газета «Коммерсант» опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой человек, похожий на Чубайса, стоит у банкомата. Снимок, как утверждается, сделан в Стамбуле.

Анатолий Чубайс с ноября 1991 года с небольшими перерывами занимал различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях, под его руководством в 1991 году была разработана программа приватизации. В разные годы Чубайс занимал посты первого заместителя председателя правительства РФ, министра финансов России, председателя правления РАО «ЕЭС России», председателя правления ОАО «Роснано».

Политика,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Дмитрий Песков,Роснано,Правительство РФ,
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