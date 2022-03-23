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54 минуты назад

Лавров: Замораживание резервов ЦБ на Западе стало «просто воровством»

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Заморозка активов Центрального банка России на Западе - это просто воровство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Лавров заявил, что заморозка активов ЦБ РФ на Западе - это просто воровство.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда резервы Банка России заморозили, никто не мог подумать, какие санкции может применить Запад.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов.

Политика,Николай Арефьев,Сергей Лавров,МИД России,Банк России,МГИМО,Госдума,
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