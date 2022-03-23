Лавров заявил, что заморозка активов ЦБ РФ на Западе - это просто воровство.

Заморозка активов Центрального банка России на Западе - это просто воровство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

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По его словам, когда резервы Банка России заморозили, никто не мог подумать, какие санкции может применить Запад.