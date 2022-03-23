Россия покинет Международную ассоциацию прокуроров

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в нижнюю палату парламента проект о выходе России из Всемирной торговой организации. Главной целью законопроекта является защита национальных интересов страны, необходимость проведения протекционистской политики, а также ответная мера на антироссийские санкции.