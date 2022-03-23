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56 минут назад

Россия покинет Международную ассоциацию прокуроров

Елена Прошина

Генпрокуратура России приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Россия покинет Международную ассоциацию прокуроров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо Генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в нижнюю палату парламента проект о выходе России из Всемирной торговой организации. Главной целью законопроекта является защита национальных интересов страны, необходимость проведения протекционистской политики, а также ответная мера на антироссийские санкции.

По мнению заведующего кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максима Медведкова, выход из ВТО позволит России вести внешнюю торговлю без каких-либо правил.

Политика,Игорь Краснов,Максим Медведков,Ольга Епифанова,Международная ассоциация прокуроров,ВШЭ,Генпрокуратура РФ,Госдума,ВТО,
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