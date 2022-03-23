Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Генеральная прокуратура России приняла решение выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП) передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.
В сообщении говорится, что соответствующее письмо было направлено генеральным прокурором России Игорем Красновым генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу.
Ранее Россия вышла из Совета Европы.
В МИДе заявили: решение связано с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют большинством своих представителей в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) и придерживаются линии на "уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".
Также депутаты от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" внесли в Госдуму законопроект о прекращении членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).