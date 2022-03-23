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1 час назад

Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Генеральная прокуратура России приняла решение выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП) передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что соответствующее письмо было направлено генеральным прокурором России Игорем Красновым генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу.

Ранее Россия вышла из Совета Европы.

В МИДе заявили: решение связано с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют большинством своих представителей в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) и придерживаются линии на "уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

Также депутаты от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" внесли в Госдуму законопроект о прекращении членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).

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