Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич

"Сегодня рано утром узнал, что он был доставлен по скорой помощи в [клинику] и ушел из жизни, насколько меня коллеги поставили в известность, от инфаркта миокарда", - сказал Бридко.

Он уточнил, что время и место церемонии прощания с Доничем пока не определены.

Донич занимал пост министра здравоохранения Крыма, в 2011 году стал первым заместителем председателя Верховного Совета республики, а в период Крымской весны занимал пост вице-премьера правительства. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года, тогда же Сергей Донич стал его ректором. Этот пост он покинул в августе 2017 года.