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56 минут назад

Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич

ТАССТАССиещё 1

Бывший заместитель председателя правительства Крыма, первый ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич умер на 61-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Виктор Бридко.

Умер бывший вице-премьер Крыма Сергей Донич
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня рано утром узнал, что он был доставлен по скорой помощи в [клинику] и ушел из жизни, насколько меня коллеги поставили в известность, от инфаркта миокарда", - сказал Бридко.

Он уточнил, что время и место церемонии прощания с Доничем пока не определены.

Донич занимал пост министра здравоохранения Крыма, в 2011 году стал первым заместителем председателя Верховного Совета республики, а в период Крымской весны занимал пост вице-премьера правительства. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года, тогда же Сергей Донич стал его ректором. Этот пост он покинул в августе 2017 года.

Политика,Сергей Донич,
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