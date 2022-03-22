Дальнейшее развитие отношений между РФ и США зависит от Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков .

По его словам, ранее посол США в Москве получил ноту протеста, в которой было сказано, что происходящее поставило отношения между странами на грань разрыва. Он добавил, что Вашингтон должен прекратить усиливать напряженность с Россией, в частности, перестать поставлять оружие Украине. По мнению Рябкова, для нормализации отношений послужит позитивное воздействие на Киев со стороны Вашингтона.