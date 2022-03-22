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1 час назад

МИД РФ: отношения России и США оказались на грани разрыва

Елена Прошина

Дальнейшее развитие отношений между РФ и США зависит от Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, ранее посол США в Москве получил ноту протеста, в которой было сказано, что происходящее поставило отношения между странами на грань разрыва. Он добавил, что Вашингтон должен прекратить усиливать напряженность с Россией, в частности, перестать поставлять оружие Украине. По мнению Рябкова, для нормализации отношений послужит позитивное воздействие на Киев со стороны Вашингтона.

«Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США», — цитируют Рябкова РИА «Новости».

МИД России призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций у США возникли проблемы с разработкой термоядерного реактора. Так, частная компания Commonwealth Fusion Systems, занимающаяся строительством компактной термоядерной электростанции SPARC, столкнулась с проблемой поставок высокотемпературных сверхпроводников. Главным поставщиком проводников является российский производитель «СуперОкс».

Политика,Видео,Сергей Рябков,МИД России,
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