Дальнейшее развитие отношений между РФ и США зависит от Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, ранее посол США в Москве получил ноту протеста, в которой было сказано, что происходящее поставило отношения между странами на грань разрыва. Он добавил, что Вашингтон должен прекратить усиливать напряженность с Россией, в частности, перестать поставлять оружие Украине. По мнению Рябкова, для нормализации отношений послужит позитивное воздействие на Киев со стороны Вашингтона.
«Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США», — цитируют Рябкова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций у США возникли проблемы с разработкой термоядерного реактора. Так, частная компания Commonwealth Fusion Systems, занимающаяся строительством компактной термоядерной электростанции SPARC, столкнулась с проблемой поставок высокотемпературных сверхпроводников. Главным поставщиком проводников является российский производитель «СуперОкс».