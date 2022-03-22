"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им (США - прим. ТАСС) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал он.