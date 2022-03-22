Вашингтон должен отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им (США - прим. ТАСС) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал он.
Рябков также заявил, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.
"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило [российско-американские] отношения на грань разрыва. Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США", - указал замминистра.
Он добавил, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
"Пока мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной, - сказал он. - Мы принимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией [РФ на Украине]".