В России ответили на заявление Шварценеггера об Украине

«А как вам такое, Арни? 1996 год, из книги "Мы есть и будем": "Русское национальное, патриотическое движение должно быть монолитным это великая, первостепенная задача! Оно должно стать нераздельным, нерасчленимым, одним великим сплавом это наша самая главная задача. Посягнуть на русское патриотическое движение, значит, войти в огонь всепожирающего пламени священной войны за Россию. Один за всех и все за одного! Не давать в обиду Родину нигде и никому! Россия будет стоять вечно», — привел Фадеев в своем письме выдержки из высказываний Власова.