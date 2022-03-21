В России ответили на заявление Шварценеггера об Украине

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ответил американскому актеру Арнольду Шварценеггеру, высказавшемуся о ситуации на Украине — он направил ему материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.
Ранее в своем видеообращении Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить военную спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине.
«Раз вы так интересуетесь событиями на Украине, то высылаю вам материалы СПЧ со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения страны, которые ранее от нас получили западные политики, дипломаты, журналисты и правозащитники», — говорится в письме Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Глава СПЧ также отметил, что спортсмен Юрий Власов, о котором в своем видеообращении упомянул Шварценеггер, родился в Донецке и «никогда не скрывал своих патриотических настроений». Кроме того, по словам Фадеева, актер даже смог разглядеть «силу Власова и настоящее сердце России в тех, кто выступает против спецоперации».
«А как вам такое, Арни? 1996 год, из книги "Мы есть и будем": "Русское национальное, патриотическое движение должно быть монолитным это великая, первостепенная задача! Оно должно стать нераздельным, нерасчленимым, одним великим сплавом это наша самая главная задача. Посягнуть на русское патриотическое движение, значит, войти в огонь всепожирающего пламени священной войны за Россию. Один за всех и все за одного! Не давать в обиду Родину нигде и никому! Россия будет стоять вечно», — привел Фадеев в своем письме выдержки из высказываний Власова.
В заключение глава СПЧ выразил надежду на то, что Шварценеггер прислушается «к своему кумиру».