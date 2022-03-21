В Думе предложили начать парламентское расследование по биолабораториям Украины

Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение депутатов проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

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"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами Государственной думы", - отмечается в проекте постановления.

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Документ также содержит пункт об обращении в Совет Федерации с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на территории Украины. Согласно проекту постановления, комиссия будет состоять из 14 человек. Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается избрать вице-спикера палаты Ирину Яровую. Ранее Яровая уже сообщала о начале процедуры подготовки к возбуждению парламентского расследования. Она отмечала, что формирование комиссии, а также проведение расследования будет проходить в соответствии с законом "О парламентском расследовании Федерального собрания РФ".

16 марта глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил о старте сбора подписей депутатов, необходимых для начала этого расследования.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Госдума инициирует проведение совместно с Советом Федерации парламентского расследования работы на Украине биолабораторий, в которых в военных целях могли изучаться вирусы. По словам Володина, одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

О биолабораториях

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в ходе проведения специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Виктория Нуланд 9 марта, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, признала, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ. По ее словам, в Госдепе "озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль", и работают с украинской стороной над тем, чтобы Киев смог "предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил". В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.