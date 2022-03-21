В Госдуму внесли проект о выходе России из ВТО

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в нижнюю палату парламента проект о выходе России из Всемирной торговой организации. Документ опубликован на официальном сайте органа власти.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что депутаты предложили денонсировать протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению по созданию ВТО. Оно вступило в силу 1 января 1995 года.

«Прекращение членства России в ВТО на основании настоящего Федерального закона освободит РФ от всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем», — отмечается в пояснительной записке.

Главной целью законопроекта является защита национальных интересов страны и необходимость проведения протекционистской политики. Также документ планируют использовать в качестве ответных мер на санкционное давление со стороны Запада и самозащиты.

По словам одного из авторов проекта первого замглавы думского комитета по иностранным делам Алексей Чепа, которые передает «РИА Новости», вступление в организацию было обусловлено политическими мотивами, а не экономическими выгодами.

«В сегодняшних условиях инициатива может дать нам снижение тарифов и цен, возможность поддержки нашего производителя, что во многом было ограничено условиями ВТО», — добавил он.