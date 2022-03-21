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7 минут назад

Володин потребовал от Конгресса США объявить импичмент Байдену

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 10

Конгресс США должен объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за финансирования украинского батальона «Азов». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 21 марта.

Володин потребовал от Конгресса объявить импичмент Байдену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— В 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов», при этом назвав его неонацистской организацией. Однако, вопреки этому решению, в марте 2022 года президент США подписал пакет военной помощи Киеву, составившей 800 миллионов долларов, — сказал политик.

Данное вооружение, уточнил он, в том числе попадает и «Азову», что является основанием для импичмента. Конгрессу, считает парламентарий, необходимо покончить с двойными стандартами и призвать Байдена к ответу.

Прочих решений, если США являются правовым государством, быть не может, подчеркнул он. Вина за кровь гражданских, пролитую бойцами «Азова», лежит на Байдене, написал Володин в Telegram-канале.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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