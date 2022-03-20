Володин назвал цель России на Украине

"США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. <...> Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели - обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница", - написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Володин напомнил, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, где погибли, по разным оценкам, до полумиллиона человек. "На долгие годы регион ввергнут в кровавый хаос. Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла пробирка с якобы образцами биооружия, которую демонстрировал международному сообществу тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции", - отметил политик. По его словам, в итоге "Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру" о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, а "истинная цель Вашингтона" заключалась в желании "взять под контроль нефтеносные районы Ирака". Володин также напомнил, что в субботу исполнилось 11 лет, как США развязали военные действия против Ливии. "Цели были те же самые. Вторжение спустя время признали ошибкой, но страны не стало", - подчеркнул Володин.