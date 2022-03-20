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51 минуту назад

Политолог: Украина хочет втянуть Белоруссию в спецоперацию

Елена Прошина

Украинские националисты хотят принудить Белоруссию принять участие в специальной военной операции на территории Украины по приказу президента России Владимира Путина. Об этом заявил белорусский политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает URA.RU со ссылкой на передачу «Соловьев LIVE», которая транслировалась на YouTube.

Политолог: Украина хочет втянуть Белоруссию в спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, националисты на Украине намерены обвинить Белоруссию в агрессии против страны, чтобы западные страны ввели против нее санкции.

«[Украинские националисты] хотят обвинить и Белоруссию в агрессии. Ввести еще больше санкций и начать атаку с территории Украины на нас», — подчеркнул Дзермант.

Он выразил уверенность, что на территории Украины уже есть попытки организовать диверсии против Белоруссии. По его словам, украинцы «совершают абсолютно провокационные действия», направленные на принуждение Белоруссии к участию в военном конфликте.

«Они хотят вытянуть из нас какие-то ответы, чтобы потом сказать, что уже и Беларусь втянулась полностью в вооруженный конфликт», — указал Дзермант.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине следует брать с его страны пример — не претендовать на размещение на своей территории ядерного оружия и не угрожать безопасности РФ.

Политика,Алексей Дзермант,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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