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47 минут назад

В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube

Lenta.ruLenta.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил возможную блокировку YouTube. Его слова передает URA.RU.

В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Депутат заявил, что видеохостинг неоднократно грубо нарушал российское законодательство, и администрация сервиса продолжает наотрез отказываться это изменить. Он отметил, что возможности остаться на территории России у YouTube есть.

«В отличие от наших западных партнеров, мы не занимаемся навешиванием ярлыков, а лишь призываем соблюдать законы», — объяснил он.

Боярский также предположил, что возможная блокировка видеохостинга способствует развитию Rutube.

«Сегодня российская платформа на слуху, и ей следует быть готовой к наплыву огромного количества пользователей», — заключил он.

Роскомнадзор вступился за аккаунт телеканала «Спас» в YouTube и потребовал от Google разблокировать его, а затем призвал видеохостинг снять блокировку со всех российских каналов, пригрозив ответными «технологическими мерами». Ранее источник РИА Новости сообщил, что регулятор может заблокировать YouTube 18 марта или на следующей неделе.

Политика,Наука и техника,Сергей Боярский,Роскомнадзор,Google,Госдума,
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