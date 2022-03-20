В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube

Депутат заявил, что видеохостинг неоднократно грубо нарушал российское законодательство, и администрация сервиса продолжает наотрез отказываться это изменить. Он отметил, что возможности остаться на территории России у YouTube есть.

«В отличие от наших западных партнеров, мы не занимаемся навешиванием ярлыков, а лишь призываем соблюдать законы», — объяснил он.

«Сегодня российская платформа на слуху, и ей следует быть готовой к наплыву огромного количества пользователей», — заключил он.

Роскомнадзор вступился за аккаунт телеканала «Спас» в YouTube и потребовал от Google разблокировать его, а затем призвал видеохостинг снять блокировку со всех российских каналов, пригрозив ответными «технологическими мерами». Ранее источник РИА Новости сообщил, что регулятор может заблокировать YouTube 18 марта или на следующей неделе.