Странам Запада вместе с США следует направлять средства не на поставки оружия или отправку наемников на Украину, а на оказание гуманитарной помощи населению страны. Такое мнение в субботу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", - отметил Володин.

По его словам, сегодня ООН необходимо определиться и не руководствоваться двойными стандартами. "Если хотите скорейшего мира - примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину", - добавил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что гибель мирных людей на Украине и поток беженцев из страны - это "прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя". По его словам, каждый день "украинские националисты используют гражданское население как живой щит" и прикрываются женщинами и детьми. При этом, отметил Володин, страны НАТО продолжают поставку оружия и боеприпасов на Украину, а на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства вербуются наемники, "пополняющие ряды батальонов националистов".