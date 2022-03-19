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32 минуты назад

Володин: США и НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину

ТАССТАССиещё 3

Странам Запада вместе с США следует направлять средства не на поставки оружия или отправку наемников на Украину, а на оказание гуманитарной помощи населению страны. Такое мнение в субботу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", - отметил Володин.

По его словам, сегодня ООН необходимо определиться и не руководствоваться двойными стандартами. "Если хотите скорейшего мира - примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину", - добавил спикер Госдумы.

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Володин подчеркнул, что гибель мирных людей на Украине и поток беженцев из страны - это "прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя". По его словам, каждый день "украинские националисты используют гражданское население как живой щит" и прикрываются женщинами и детьми. При этом, отметил Володин, страны НАТО продолжают поставку оружия и боеприпасов на Украину, а на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства вербуются наемники, "пополняющие ряды батальонов националистов".

"Поэтому, когда [президент США Джо] Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя. Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной", - считает Володин.

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