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32 минуты назад

Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ход спецоперации на Украине

ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине", - сказал он.

"Президент подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах", - добавил Песков.

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В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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