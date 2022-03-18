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19 минут назад

Хинштейн сообщил о планах Госдумы расширить закон о фейках

BFM.RUBFM.RU

В «Единой России» разработали поправки к закону о фейках. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В Госдуме планируют расширить закон о фейках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале марта Госдума приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за распространение ложной информации о действиях российских военных на Украине. Теперь депутаты хотят расширить этот закон для защиты от фейков всех госорганов России, действующих за рубежом, сообщил Хинштейн.

«Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи». Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества», – написал депутат Госдумы.

Политика,Александр Хинштейн,Россотрудничество,Единая Россия,Госдума,
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