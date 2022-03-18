В Госдуме планируют расширить закон о фейках

В «Единой России» разработали поправки к закону о фейках. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн .

В начале марта Госдума приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за распространение ложной информации о действиях российских военных на Украине. Теперь депутаты хотят расширить этот закон для защиты от фейков всех госорганов России, действующих за рубежом, сообщил Хинштейн.