В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на обвинения киевских властей в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Его слова передает РИА Новости.

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«Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного — Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», — заявил Фикс.

Вице-спикер напомнил, что Северо-Крымский канал строился для обеспечения полуострова водой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что возобновление работы Северо-Крымского канала навсегда решит проблему дефицита воды на полуострове. Он добавил, что это окажет положительное влияние на все отрасли.