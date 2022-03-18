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52 минуты назад

В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды

Lenta.ruLenta.ru

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на обвинения киевских властей в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Его слова передает РИА Новости.

В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды
Фото: ТАССТАСС

«Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного — Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», — заявил Фикс.

Вице-спикер напомнил, что Северо-Крымский канал строился для обеспечения полуострова водой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что возобновление работы Северо-Крымского канала навсегда решит проблему дефицита воды на полуострове. Он добавил, что это окажет положительное влияние на все отрасли.

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Строительство Северо-Крымского канала, который был предназначен для снабжения засушливых зон республики и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло в период с 1961 по 1971 год.

Политика,Ефим Фикс,Сергей Аксенов,
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