«Нагло врали нам»: Медведев обратился к «оборзевшим недругам» РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России завёл Telegram-канал и в первом посте высказался об отношениях между Москвой и странами Запада. По словам экс-президента и бывшего премьер-министра, западные государства в последние годы ведут себя отвратительно, преступно и аморально, хотя РФ искренне стремилась к добрым отношениям с ними.

Русофобия

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«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом», — написал Медведев.

Он уверен, что всё это и есть причины крайнего обострения международной ситуации, которое сейчас переживает весь мир.

Двойные стандарты

«Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества», — указал зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что теперь двойными стандартами Запада уже никого не удивить. По его словам, когда надо им — можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, длившееся годами. При этом, если что-то идёт не по указке западных странах, они во всём винят только Россию.

Цикличность истории

Дмитрий Медведев отметил, что антирусская истерия — это не новое явление. Оно было и в XIX и XX веках, а теперь мы её наблюдаем и в XXI. Почву для такой «бешеной ненависти» к России американцы и их сателлиты закладывали на протяжении всех тридцати лет существования нового Российского государства, подчеркнул бывший премьер.

«Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам», — добавил он.

Россия ответит

Медведев убеждён, что странам Запада не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, которая может отстаивать свои интересы и защищать собственных граждан в других странах. Ведь они хотели загнать РФ в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира, указал зампред Совбеза.

«Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше — раздербанить на части. Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — подчеркнул Медведев.

Он заявил, что в новом миропорядке не будет место отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, — на стороне России, заключил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отказался от использования продуктов группы Meta, в которую входят Instagram Facebook и WhatsApp. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов, передает РИА Новости.

Такое решение зампредседателя было принято из-за антироссийской позиции руководства компании. «Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», — сказал он.

C 14 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram на территории России. Поводом стало распространившееся в ночь на 11 марта сообщение из внутренней рассылки Meta о том, что компания временно разрешает Instagram и Facebook, другой принадлежащей ей соцсети, не блокировать призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Кроме того, отмечалось, что на платформах не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал западных коллег следить за своей речью и напомнил, что в истории человечества экономические войны часто перерастали в настоящие.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в прямом эфире радиостанции "Франс энфо" заявил, что страны Европейского союза намерены начать "тотальную экономическую войну" против России.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - написал Медведев в своем Twitter, комментируя это высказывание.

На иностранной странице замглавы Совбеза в Twitter, где большая часть постов публикуется на английском языке, этот комментарий приводится на французском.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.

"Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", - говорится в сообщении на официальной странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

"В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с [экс-президентом США] Б. Обамой и продленный В. В. Путиным с действующим главой США", - добавил зампред СБ РФ.

В продолжение своей мысли он с сарказмом задался вопросом, зачем такой договор теперь, "в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами". "Как-то несолидно выходит", - сказал Медведев.

"Да и дипотношения, в принципе, не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", - добавил политик.

Операция по защите Донбасса

По его словам, санкции ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена.

"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса", - написал политик.

Он подчеркнул, что операция "будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России".

"Ни больше и ни меньше", - подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что это произойдет также, "как было в подобной ситуации в 2008 году".

Медведев с сарказмом прокомментировал факт введения санкций против всех членов Совета безопасности России. "Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь?" - с издевкой отметил он. Политик особо подчеркнул, что ни он сам, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.

По мнению Медведева, "всем умным людям очевидно: санкции - миф, фикция, фигура речи".

"Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь, - заметил он. - Я - гражданин России. И этим все сказано". Политик обратил внимание на то, что принимаются санкции по очевидной причине - "от политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России, а еще в надежде оправдаться за позорные решения типа трусливого бегства из Афганистана".

"Вообще наши партнеры в США и ЕС молодцы - ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и в значительной мере граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что - ждите!" - заключил Медведев.

О новых санкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. ЕС ввел финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента РФ, Министерство обороны РФ, Службу внешней разведки и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ. Страны также включили в черные списки политических деятелей, в том числе самого Путина и главу МИД Сергея Лаврова, а также других граждан России.

Санкции западных стран против крупных российских бизнесменов за участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным — это «бандитизм на международном уровне». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что конфискация за рубежом имущества отечественных предпринимателей свидетельствует о крахе святости частной собственности на Западе. Это ещё говорит и об опасности ведения там бизнеса, добавил Песков.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые, по сути, являются международными предпринимателями, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что многие ведущие предприниматели России, «по сути, являются и международными предпринимателями, потому что их компании действуют по всему миру».

«Конфискация их имущества, аресты самолётов, собственности, принадлежащей им, — это отчётливо демонстрирует, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, наверное, опасность ведения бизнеса там», — процитировало РИА «Новости» Пескова.

В начале марте Евросоюз расширил санкции против российских бизнесменов. Тогда под ограничения попали 14 человек. Одной из причин в ЕС назвали участие во встрече с российским президентом — что, по мнению европейских чиновников, «должно свидетельствовать об их вхождении в ближайшее окружение Путина».

Ранее на ухудшение положение после введённых западными странами санкций пожаловались 84,1% российских бизнесменов. Основной проблемой на предприятиях назвали рост закупочных цен.

Запад не смог устроить против России "экономический блицкриг", и сейчас мир наблюдает конец доминирования западных стран в политике и экономике. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

У России, подчеркнул глава государства, достаточно ресурсов, чтобы не приходилось "печатать деньги", а ее экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. В ближайшее время социальные выплаты россиянам увеличат, бизнесу предоставят максимальную свободу, а регионам предоставят дополнительные полномочия.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина.

Об операции на Украине Россия начала операцию на Украине, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет "подвергались настоящему геноциду", и сорвать наступательные планы Киева, готовившегося "к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам". Стремление Украины получить ядерное оружие также представляло реальную угрозу.

Ограниченное вмешательство в Донбассе не привело бы к миру, а создало бы "новую линию фронта": "У нас не оставалось другого варианта для самозащиты <...>, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи, безусловно, будут решены".

"Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов". Власти Украины же "бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных", "как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв".

О санкциях Запад в любом случае ввел бы санкции против Москвы: "Речь лишь о поводах. Политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, - это осознанная долгосрочная стратегия". При этом на Западе уже не скрывают, что стремятся нанести удар "по каждой семье, по каждому гражданину России".

Санкции ударили по самому Западу, в том числе подорвали доверие к нему. Заморозкой российских резервов США и Евросоюз "объявили самый настоящий дефолт" перед Москвой, и "теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены". Их действия стали уроком и для российского бизнеса - "нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну".

При этом санкции не достигли результата: "Не получилось организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом".

О "пятой колонне" Запад пытается расколоть российское общество, делая ставку "на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию".

"Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод <...> Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к "высшей касте", к "высшей расе". Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты <...> Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу".

Российский народ всегда сможет отличить "истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель".

Многие страны смирились с тем, "чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена", но Россия никогда не будет "в таком жалком и униженном состоянии": "Борьба, которую мы ведем, - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией".

О перестройке экономики "Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам, да и вообще всему миру".

"Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям <...> Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики, и, не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача - минимизировать подобные риски".

Сейчас власти должны обеспечить доступность товаров первой необходимости и лекарств, а также добиться снижения уровня бедности и неравенства в стране: "Это вполне реализуемая задача даже сегодня". У России даже в условиях санкций достаточно доходов, чтобы не прибегать к эмиссии, "центральному банку не нужно будет печатать деньги".

Об иностранных компаниях "Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые <...> продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития".

"Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров <...> При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности".

О российском ответе В ближайшее время власти увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и все социальные выплаты, включая пособия и пенсии. Также будут расширены меры поддержки людей, потерявших работу.

Частный бизнес избавят от неоправданных административных барьеров: "На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы". Кроме того, авансовые платежи по госконтрактам будут составлять как минимум 50% (в правительстве прорабатывают увеличение до 80%), а предпринимателям расширят доступ к финансированию от институтов развития.

Регионы получат дополнительные полномочия, Минфин откроет им кредитные линии в размере 10% от доходов конкретного субъекта Федерации. Объем инфраструктурных кредитов будет сохранен, а при необходимости и увеличен. Регионы также освободят от выплат по бюджетным кредитам в этом году, а выплаты по коммерческим займам при необходимости заместят бюджетными.

Заявления президента России Владимира Путина на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов свидетельствуют о том, что российская власть не станет занимать оборонительную позицию в конфликте с Западом и готова к наступательной борьбе за интересы страны, ее безопасность и развитие. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Чеснаков Алексей.

"Содержание, форма и стиль сегодняшнего выступления Путина свидетельствуют - российская власть не собирается занимать оборонительную позицию в конфликте с Западом и готова к наступательной борьбе за интересы страны, ее безопасность и развитие", - сказал он.

По мнению Чеснакова, значение заявлений российского лидера не укладывается в формат только сегодняшнего мероприятия или событий последних дней, Путин изложил доктринальные позиции.

"Это не ситуативный, а стратегический взгляд на прошлое и будущее отношений между Россией и Западом, базирующийся на принципиальных моральных основах", - добавил собеседник агентства.