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1 час назад

Захарова назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине. Ее сроки, отмечает она, будут зависеть от самого киевского режима, передает корреспондент «Ленты.ру».

МИД назвал условие завершения российской спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, в настоящее время переговоры делегаций России и Украины ведутся в формате видеоконференции, стороны обсуждают военные, политические и гуманитарные вопросы. Требования России, подчеркивает она, предельно просты и понятны, они вытекают из целей и задач операции.

«Мы надеемся, что Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения и задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо населения самой "незалежной" и всей Европы. Чем скорее это поймут представители киевского режима, тем быстрее завершится специальная военная операция», — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут войну с детьми Донбасса — так дипломат оценила удар ракетой «Точка-У» по Донецку. Она также обвинила страны Запада в том, что они промолчали в ответ на произошедшее.

РФ отказалась принимать во внимание решение Международного суда ООН

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Такое решение, по его словам, было принято после просьб о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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