В сети нашли «пророческое интервью» Жириновского из 2008 года

Пользователь «Пикабу» под ником Vartymey опубликовал интервью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, показанное на украинском телевидении в 2008 году. В описании поста заявления политика называют пророческими.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью Жириновский высказывается на тему статуса Грузии и Украины — по его мнению, идеальным вариантом для этих стран было бы сохранять нейтралитет и иметь дружеские отношения с Россией.

«Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население будет против, а над ними будут издеваться; если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР добавил, что если в Польше будут установлены ракеты, направленные в сторону России, то у Москвы будет право уничтожить их и все, что с ними связано.

В феврале в сети стало популярным видео, на котором Жириновский во время выступления в Госдуме намекнул на начало военных действий 22 февраля.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Он не будет мирным», — добавил тогда политик.

После этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком. Позже он поделился предсказанием политика о том, что Украины не будет.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — процитировал Дегтярев Жириновского.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил предупреждения Жириновского. По его мнению, у России есть некие символические даты, и лидер ЛДПР тонко чувствовал эту символику.