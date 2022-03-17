В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов

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Об этом информирует РИА Новости.

По словам Шеремета, украинские олигархи, которые выступают против России, финансируют националистические группировки и поддерживают режим Зеленского, не должны иметь имущество на территории России.

«Это имущество должно быть конфисковано и продано», — сказал депутат.

Он предложил вырученные от этого средства направить на восстановление Донбасса.

Ранее Зеленский подписал закон об изъятии на Украине собственности России и её резидентов.