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54 минуты назад

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов

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Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим Владимира Зеленского.

В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов
Фото: ТАССТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Шеремета, украинские олигархи, которые выступают против России, финансируют националистические группировки и поддерживают режим Зеленского, не должны иметь имущество на территории России.

«Это имущество должно быть конфисковано и продано», — сказал депутат.

Он предложил вырученные от этого средства направить на восстановление Донбасса.

Ранее Зеленский подписал закон об изъятии на Украине собственности России и её резидентов.

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам ответными мерами по конфискации собственности, в том числе на территории полуострова.

Политика,Михаил Шеремет,Александр Форманчук,Владимир Зеленский,Госдума,
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