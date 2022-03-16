ЕР потребовала с позором уволить Дворковича из «Сколково»

«Накануне экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине» и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это не что иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент», — отметил Турчак.