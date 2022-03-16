FT: Россия и Украина подготовили план по прекращению огня

Россия и Украина подготовили план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтрального статуса Киева и сокращении численности украинских Вооруженных сил. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что стороны добились существенного прогресса в разработке документа.
План состоит из 15 пунктов. Требования РФ включают отказ Киева от планов на вступление в НАТО, а также обещание не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив при этом, что переговоры лидеров стран должны закрепить «достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций». Член украинской делегации на переговорах с Россией, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк также заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным.