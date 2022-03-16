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9 минут назад

FT: Россия и Украина подготовили план по прекращению огня

Вероника Полынина

Россия и Украина подготовили план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтрального статуса Киева и сокращении численности украинских Вооруженных сил. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

FT: Россия и Украина подготовили план по прекращению огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание утверждает, что стороны добились существенного прогресса в разработке документа.

План состоит из 15 пунктов. Требования РФ включают отказ Киева от планов на вступление в НАТО, а также обещание не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив при этом, что переговоры лидеров стран должны закрепить «достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций». Член украинской делегации на переговорах с Россией, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк также заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,
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