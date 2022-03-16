Стало известно о состоянии Жириновского

В состоянии Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика после вывода из медикаментозного сна. Об этом сообщают «Известия».

За последние сутки состояние Владимира Вольфовича улучшилось. Уточняется, что политик может по несколько часов самостоятельно дышать и находиться без аппарата ИВЛ. При этом у Жириновского сохраняется большая кровопотеря, ему продолжают переливать кровь.

При этом политику пришлось увеличить дозу антибактериальных лекарств из-за гипокоагуляции (нарушение в системе свертываемости крови) и лихорадки. Также ему дают седативные препараты, чтобы он спал и быстрее проходил восстановление.

Владимир Жириновский попал в больницу с «Омикрон»-штаммом коронавируса еще в феврале. 22 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявили, что политик чувствует себя лучше и идет на поправку.

Однако позднее ему стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Есть информация, что Жириновского несколько раз вводили в этот состояние и выводили, чтобы дать отдохнуть организму, так как пребывание в этом состоянии долгое время нецелесообразно.