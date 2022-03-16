РФ: санкции США загоняют отношения стран в «глухой тупик»

Новые персональные санкции США против официальных представителей России, объявленные 15 марта, ухудшают отношения двух стран и загоняют их в «глухой тупик». Такое заявление сделало посольство России в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию дипломатического представительства в Telegram-канале.