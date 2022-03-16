РФ: санкции США загоняют отношения стран в «глухой тупик»

Новые персональные санкции США против официальных представителей России, объявленные 15 марта, ухудшают отношения двух стран и загоняют их в «глухой тупик». Такое заявление сделало посольство России в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию дипломатического представительства в Telegram-канале.
Как говорится в сообщении, «очередная враждебная акция» со стороны США накаляет обстановку и «загоняет российско-американские отношения в еще более глухой тупик». Дипломаты подчеркнули, что Штаты мешают сохранению оставшихся каналов взаимодействия между двумя странами.
«Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — подчеркнули они.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США 15 марта объявил о введении санкций против 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга. Ограничения коснулись генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, а также восьми заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.