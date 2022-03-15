Толстой сообщил о выходе России из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в Telegram-канале сообщил, что РФ приняла решение выйти из Совета Европы. По его словам, соответствующее письмо уже вручено генеральному секретарю организации.
«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на наше государство Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», — написал Толстой.
По его словам, решение о выходе приняли в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать «очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности». Толстой подчеркнул, что РФ выходит из Совета Европы по собственной воле, «это взвешенное и обдуманное решение».