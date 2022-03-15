Толстой сообщил о выходе России из Совета Европы

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на наше государство Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», — написал Толстой.