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1 час назад

Россия ввела санкции против Байдена

Вероника Полынина

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом объявило Министерство иностранных дел России.

Россия ввела санкции против Байдена
Фото: ReutersReuters

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», - говорится в сообщении МИД РФ.

В список также попали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, сын президента США Хантер Байден, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и др.

В российском МИД отметили, что не отказываются от поддержания официальных связей, если они отвечают национальным интересам РФ, и готовы решать проблемы, «вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня».

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