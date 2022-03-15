Россия ввела санкции против Байдена

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом объявило Министерство иностранных дел России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», - говорится в сообщении МИД РФ.
В список также попали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, сын президента США Хантер Байден, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и др.
В российском МИД отметили, что не отказываются от поддержания официальных связей, если они отвечают национальным интересам РФ, и готовы решать проблемы, «вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня».