Британия ввела санкции против жены и детей Пескова

Власти Великобритании ввели санкции против жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, а также двух его детей — сына Николая и дочери Елизаветы. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня Великобритания расширила санкции против России и ввела новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.
В санкционном списке оказались члены семьи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В частности под санкции попали жена Пескова фигуристка Татьяна Навка, его взрослый сын Николай от первого брака с Анастасией Буденной и дочь Елизавета от второго брака с Екатериной Солоцинской.
Также санкции были введены против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, главы RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД России Марии Захаровой и других российских политиков и журналистов.
Кроме того, Лондон объявил, что замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в страну.
Ранее на фоне украинского кризиса полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи ввели и власти США. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее «устраивает компания» людей, вместе с которыми она попала под британские санкции.