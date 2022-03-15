Британия ввела санкции против жены и детей Пескова

Власти Великобритании ввели санкции против жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, а также двух его детей — сына Николая и дочери Елизаветы. Об этом пишет ТАСС.

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Сегодня Великобритания расширила санкции против России и ввела новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.

В санкционном списке оказались члены семьи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В частности под санкции попали жена Пескова фигуристка Татьяна Навка, его взрослый сын Николай от первого брака с Анастасией Буденной и дочь Елизавета от второго брака с Екатериной Солоцинской.

Кроме того, Лондон объявил, что замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в страну.