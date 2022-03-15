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21 минуту назад

«Компания меня устраивает»: Захарова отреагировала на санкции Британии

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее «устраивает компания» людей, вместе с которыми она попала под британские санкции. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Великобритания 15 марта объявила о персональных санкциях против Захаровой, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, главы RT Маргариты Симоньян и других российских политиков и журналистов.

«Компания меня устраивает», - так Захарова прокомментировала эти санкции.

Ранее санкции против Соловьева, Симоньян, Захаровой, членов правительства, российских военных и депутатов Госдумы ввел Евросоюз. Санкции были введены после признания ДНР и ЛНР Россией.

На Украине сообщили о возобновлении переговоров с Россией

На фоне украинского кризиса США ввели полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.

Позже американские санкции расширили - под них попали жена и взрослые дети Пескова, а также некоторые депутаты Госдумы.

Политика,Видео,Ольга Скабеева,Евгений Пригожин,Маргарита Симоньян,Михаил Мишустин,Алишер Усманов,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Аркадий Ротенберг,Борис Ротенберг,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,МИД России,Госдума,ЕС,
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