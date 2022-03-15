Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее «устраивает компания» людей, вместе с которыми она попала под британские санкции. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Великобритания 15 марта объявила о персональных санкциях против Захаровой, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, главы RT Маргариты Симоньян и других российских политиков и журналистов.

«Компания меня устраивает», - так Захарова прокомментировала эти санкции.

Ранее санкции против Соловьева, Симоньян, Захаровой, членов правительства, российских военных и депутатов Госдумы ввел Евросоюз. Санкции были введены после признания ДНР и ЛНР Россией.

На фоне украинского кризиса США ввели полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.