Рябков: США пытаются разрушить отношения с Россией

«Все на той же точке глубокого замерзания. Но здесь нет никакого элемента эскалации с нашей стороны и никогда не было, это полностью за американцами, это следствие их осознанной линии, не хотелось бы сказать необратимое, но все больше кажется именно так, разрушение наших отношений», - цитируют Рябкова РИА Новости.