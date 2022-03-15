Рябков: США пытаются разрушить отношения с Россией

В настоящее время никаких подвижек в решении визовых вопросов и работы посольств между Россией и США нет. По мнению заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, таким образом, США пытаются разрушить отношения с Россией.
«Все на той же точке глубокого замерзания. Но здесь нет никакого элемента эскалации с нашей стороны и никогда не было, это полностью за американцами, это следствие их осознанной линии, не хотелось бы сказать необратимое, но все больше кажется именно так, разрушение наших отношений», - цитируют Рябкова РИА Новости.
Он также отметил, что в ситуации с Украиной США играют сугубо деструктивную роль. По его словам, российская сторона осуждает позицию Вашингтона, так как подходы двух стран к текущим событиям на Украине диаметрально противоположны.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что США нередко злоупотребляют своим положением в качестве принимающей стороны штаб-квартиры ООН, отказывая в выдаче виз представителям делегации России. По его словам, Москва будет добиваться проведения генсеком ОНН арбитражного разбирательства на этот счет.