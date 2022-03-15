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1 час назад

Врачи рассказали о буянящем Жириновском

Lenta.ruLenta.ruиещё 8

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку и иногда буянит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на врачей.

Врачи рассказали о буянящем Жириновском
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, политик находится в сознании, но ему дают седативные препараты для сна и более быстрого восстановления. Состояние Жириновского стабильно тяжелое, ему то хуже, то лучше, но в целом наблюдается положительная динамика.

Также врачи рассказали, что пациент иногда буянит: немного ругается и говорит «не совсем логично».

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11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Политик уже начал давать первые поручения, а также читать новости и документы. Речь о его выписке из медицинского учреждения пока не идет.

Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса, в начале февраля.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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