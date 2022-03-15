Япония ввела санкции против россиян

Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Об этом во вторник объявил МИД Японии.

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Согласно опубликованной информации, в новый санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова, владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука — Кирилл, Борис, Кира, Степан и Татьяна Ковальчук. Таким образом к настоящему времени Япония ввела санкции в отношении уже 65 физических лиц из РФ. Новые санкции включают, в частности, замораживания активов указанных лиц на территории Японии и запрет на проведение с ними финансовых сделок.