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7 минут назад

Япония вводит санкции против 17 физических лиц из России

Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Об этом во вторник объявил МИД Японии.

Япония ввела санкции против россиян
Фото: ReutersReuters

Согласно опубликованной информации, в новый санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова, владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука — Кирилл, Борис, Кира, Степан и Татьяна Ковальчук. Таким образом к настоящему времени Япония ввела санкции в отношении уже 65 физических лиц из РФ. Новые санкции включают, в частности, замораживания активов указанных лиц на территории Японии и запрет на проведение с ними финансовых сделок.

Япония ранее утвердила введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. Было также принято решение о заморозке активов банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, запрещен экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки и полупроводников. Кроме того, персональные санкции были введены в отношении руководства РФ. В список попали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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