Япония ввела санкции против россиян

Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Об этом во вторник объявил МИД Японии.
Согласно опубликованной информации, в новый санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова, владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука — Кирилл, Борис, Кира, Степан и Татьяна Ковальчук. Таким образом к настоящему времени Япония ввела санкции в отношении уже 65 физических лиц из РФ. Новые санкции включают, в частности, замораживания активов указанных лиц на территории Японии и запрет на проведение с ними финансовых сделок.
Япония ранее утвердила введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. Было также принято решение о заморозке активов банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ, запрещен экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки и полупроводников. Кроме того, персональные санкции были введены в отношении руководства РФ. В список попали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.