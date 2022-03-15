В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

«Актуальность реформы контроля и надзора в нынешних условиях никуда не делась. Более того, сегодняшняя контрсанкционная работа правительства во многом опирается и на опыт взаимодействия властей с бизнесом при наведении порядка в регуляторике, и на извлеченные из него уроки и созданные в процессе механизмы», — заявил вице-премьер.