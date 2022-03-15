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1 час назад

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

Елена Прошина

При работе над контрсанкциями власти России будут опираться на опыт «регуляторной гильотины», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера кабмина РФ Дмитрия Григоренко.

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время ситуация в экономике страны требует продолжения работы именно в подобном стиле.

«Актуальность реформы контроля и надзора в нынешних условиях никуда не делась. Более того, сегодняшняя контрсанкционная работа правительства во многом опирается и на опыт взаимодействия властей с бизнесом при наведении порядка в регуляторике, и на извлеченные из него уроки и созданные в процессе механизмы», — заявил вице-премьер.

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Он считает, что в текущих экономических условиях работа в рамках «регуляторной гильотины» требует продолжения.

«И опыт уже прошедшей реформы сейчас очень кстати, если бы его не было, перестраивать работу всей системы регулирования <...> было бы на порядок сложнее», — отметил Григоренко.

Федеральные законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» были подписаны главой государства Владимиром Путиным в июле 2020 года.

Они разрабатывались в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторной гильотины»). Последняя предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые ранее не были пересмотрены и актуализированы.

Политика,Владимир Путин,Коммерсант,Госдеп США,Правительство РФ,
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