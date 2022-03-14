В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
58 минут назад

Глава Крыма обратился к Илону Маску

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок президента Владимира Зеленского и по его итогам отправиться колонизировать Марс. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Глава Крыма обратился к Илону Маску
Фото: ТАССТАСС

«Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск — космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс», — написал Аксенов в Telegram.

По его мнению, Украина после этого точно вздохнет с облегчением и «воздух на Земле станет чище».

Напомним, что ранее в своем Twitter-аккаунте Маск вызвал на поединок президента России Владимира Путина. В качестве ставки он указал Украину. При этом, отвечая на вопросы пользователей, Макс заявил, что «абсолютно серьезен».

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители