Глава Крыма обратился к Илону Маску

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок президента Владимира Зеленского и по его итогам отправиться колонизировать Марс. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
«Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск — космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс», — написал Аксенов в Telegram.
По его мнению, Украина после этого точно вздохнет с облегчением и «воздух на Земле станет чище».
Напомним, что ранее в своем Twitter-аккаунте Маск вызвал на поединок президента России Владимира Путина. В качестве ставки он указал Украину. При этом, отвечая на вопросы пользователей, Макс заявил, что «абсолютно серьезен».