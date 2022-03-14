Глава Крыма обратился к Илону Маску

«Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск — космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс», — написал Аксенов в Telegram.