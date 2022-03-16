Кадыров зауважал Илона Маска: «Искренне ценю»

«Илон Маск немногим ранее отказался блокировать российские сайты в сети Starlink по требованию некоторых правительств. (…) Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!» — написал глава Чечни. Несмотря на это, Кадыров все же надеется, что публикация в Twitter, в которой Маск вызывал президента РФ Владимира Путина на поединок, — не больше, чем шутка.