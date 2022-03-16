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23 минуты назад

Кадыров зауважал Илона Маска. «Искренне ценю»

Ura.RuUra.Ruиещё 10

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уважение американскому бизнесмену, основателю компании SpaceX Илону Маску, отказавшемуся блокировать российские сайты в сети Starlink. Кадыров оценил однозначную позицию предпринимателя в своем telegram-канале.

Кадыров зауважал Илона Маска: «Искренне ценю»
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Илон Маск немногим ранее отказался блокировать российские сайты в сети Starlink по требованию некоторых правительств. (…) Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!» — написал глава Чечни. Несмотря на это, Кадыров все же надеется, что публикация в Twitter, в которой Маск вызывал президента РФ Владимира Путина на поединок, — не больше, чем шутка.

Ранее Илон Маск заявил об отказе Starlink блокировать российские сайты. Предприниматель отметил, что компания «сделает это только под дулом пистолета», сообщает РТ. Позже Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок в Twitter, в котором в качестве ставки была выбрана Украина, пишет MK.RU. В ответ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Маска слабым соперником, а глава Чечни Рамзан Кадыров посмеялся над разными весовыми категориями «соперников».

Политика,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,SpaceX,Роскосмос,
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