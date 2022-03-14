Поклонская оценила призыв открыть на нее «сафари» на Украине

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что на Украине объявили награду за ее голову. Как сообщает «МК», чиновница расценивает это «как преступление и нежелание находить общее решение возникшей сложной ситуации в гуманитарном плане».

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Напомним, что ранее Поклонская приехала в Херсон, где помогала раздавать гуманитарную помощь местным жителям. После этого украинский народный депутат Алексей Гончаренко призвал начать на нее «сафари».

Как отметила Поклонская, она является украинкой и продолжает «любить свою родину и национальность», являясь гражданкой России.