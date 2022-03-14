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57 минут назад

Поклонская оценила призыв открыть на нее «сафари» на Украине

Елена Прошина

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что на Украине объявили награду за ее голову. Как сообщает «МК», чиновница расценивает это «как преступление и нежелание находить общее решение возникшей сложной ситуации в гуманитарном плане».

Поклонская оценила призыв открыть на нее «сафари» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее Поклонская приехала в Херсон, где помогала раздавать гуманитарную помощь местным жителям. После этого украинский народный депутат Алексей Гончаренко призвал начать на нее «сафари».

Как отметила Поклонская, она является украинкой и продолжает «любить свою родину и национальность», являясь гражданкой России.

Напомним, что ранее Поклонская заявила, что нападки на русских людей за рубежом после начала спецоперации на Украине напоминают времена инквизиции. По ее словам, национальность не может становиться причиной для притеснения и унижения.

Наталья Поклонская,Алексей Гончаренко,Россотрудничество,
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