Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга

Президент РФ Владимир Путин проинформировал премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля о происходящем на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В сообщении отмечается, что разговор состоялся по просьбе Беттеля.
Путин рассказал премьеру о «ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
Беттель ранее провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Люксембург предоставит Украине помощь на 250 миллионов евро.
Люксембург решил передать Украине сто единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками.