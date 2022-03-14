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40 минут назад

Путин обсудил ситуацию на Украине с премьером Люксембурга

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин проинформировал премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля о происходящем на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по просьбе Беттеля.

Путин рассказал премьеру о «ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Беттель ранее провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Люксембург предоставит Украине помощь на 250 миллионов евро.

Люксембург решил передать Украине сто единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками.

Политика,Ксавье Беттель,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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