Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга

Президент РФ Владимир Путин проинформировал премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля о происходящем на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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В сообщении отмечается, что разговор состоялся по просьбе Беттеля.

Путин рассказал премьеру о «ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите Донбасса».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Беттель ранее провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Люксембург предоставит Украине помощь на 250 миллионов евро.