СМИ опубликовали «пророчество» Жириновского об Украине

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По словам главы региона, он с 2005 года работает над книгами о предсказаниях главы партии.

«Во второй [книге] «Пророк 2.0» собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы. В.В. Жириновский весной 2021 года: «Зеленский - последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины»», - привел он цитату из книги.

При этом Михаил Дегтярев пообещал, что «публикаций будет много» и заверил, что Жириновской «предсказал будущее не только Украины».

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.