СМИ опубликовали «пророчество» Жириновского об Украине

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что начинает публиковать серию «пророчеств» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в том числе и об Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы региона, он с 2005 года работает над книгами о предсказаниях главы партии.
«Во второй [книге] «Пророк 2.0» собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы. В.В. Жириновский весной 2021 года: «Зеленский - последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины»», - привел он цитату из книги.
При этом Михаил Дегтярев пообещал, что «публикаций будет много» и заверил, что Жириновской «предсказал будущее не только Украины».
Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.
В начале марта в СМИ появилась информация, что лидер ЛДПР находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. 11 марта источники сообщили, что политика вывели из состояния медикаментозного сна.