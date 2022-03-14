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56 минут назад

Песков: у Кремля нет данных о нахождении Кадырова на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о возможном нахождении главы Чечни Рамзана Кадырова на Украине.

«Нет, таких данных нет», — сказал он.

Также Песков посоветовал обратиться с вопросом о местоположении Кадырова в администрацию главы республики.

13 марта телеканал RT сообщил, что Кадыров, предположительно, прибыл на Украину, где встретился с чеченскими силовиками, которые принимают участие в военной операции. Из разговора в видео, которое опубликовал RT, можно сделать вывод, что расположение Кадырова с бойцами находится, предположительно, в 7 км от Киева. Точное местоположение и дата съемки неизвестны.

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На следующий день глава Чечни сообщил, что несколько дней назад он был в 20 км от Киева, «а в данный момент еще ближе».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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