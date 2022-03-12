Россия в скором времени опубликует список персональных санкционных мер против западных политиков, бизнесменов и других публичных деятелей. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в субботу, 12 марта.
Он отметил, что соответствующие списки уже готовы.
— Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна, — уточнил дипломат в эфире Первого канала.
В пятницу, 11 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил о том, что США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы Российской Федерации, а также супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. При этом Прайс не стал уточнять, какие именно рестрикции вводит Вашингтон.
Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительной реакции.