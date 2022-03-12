Россия в скором времени опубликует список персональных санкционных мер против западных политиков, бизнесменов и других публичных деятелей. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в субботу, 12 марта.

Он отметил, что соответствующие списки уже готовы.

— Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна, — уточнил дипломат в эфире Первого канала.

В пятницу, 11 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил о том, что США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы Российской Федерации, а также супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. При этом Прайс не стал уточнять, какие именно рестрикции вводит Вашингтон.