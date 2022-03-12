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47 минут назад

Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент США Джо Байден пытается «сыграть на нервах» и навязать повестку Соединенных Штатов всему международному сообществу, говоря об опасности третьей мировой войны, очевидны деструктивные цели этой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», – цитирует ТАСС замминистра.

Ранее Джо Байден пообещал третью мировую за любое движение России в сторону НАТО. Так он объяснил отправку 12 тыс. военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее.

Байден допустил начало третьей мировой войны

Политика,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД России,НАТО,Первый канал,
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