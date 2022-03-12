Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой

«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», – цитирует ТАСС замминистра.