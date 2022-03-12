Медведев отказался от использования Instagram

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не будет пользоваться Instagram, Facebook и другими продуктами американской компании Meta. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.
"Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Meta в связи с занятой их руководством антироссийской позицией", - сказал представитель зампреда СБ РФ.
Ранее Генеральная прокуратура России направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ после подтверждающего заявления пресс-секретаря компании Энди Стоуна о том, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия" в Следственный комитет России направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Роскомнадзор сообщил, что принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к социальной сети Instagram в 00:00 14 марта. Доступ к Facebook был ограничен в РФ еще 4 марта.