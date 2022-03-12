Медведев отказался от использования Instagram

Ранее Генеральная прокуратура России направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ после подтверждающего заявления пресс-секретаря компании Энди Стоуна о том, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Пропаганда терроризма" и ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия" в Следственный комитет России направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.