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11 марта

Лукашенко принес Путину карту нападения на Белоруссию

Lenta.ruLenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес на встречу с российским президентом Владимиром Путиным карту с планами нападения на Белоруссию. Трансляция переговоров глав государств доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Лукашенко принес Путину карту нападения на Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лукашенко, карта свидетельствует о планах нападения Украины на российские и белорусские войска, которые находились на учениях. Белорусский президент считает, что Украина могла бы атаковать страну, если бы Россия не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтвердили подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года.

Встреча белорусского и российского президентов началась в Москве 11 марта. В повестку переговоров входят вопросы союзной кооперации, экономического взаимодействия в условиях международных санкций и ведения военной операции на территории Украины.

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