Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы за поддержку специальной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
В сообщении говорится, что ограничения были наложены на депутатов в пятницу, 11 марта, министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес», — уточнили в правительстве.
Накануне, 10 марта, сообщалось, что семь российских бизнесменов попали в санкционные списки Британии. Власти страны заморозили активы Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева. Абрамовичу и Дерипаске также запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании.