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11 марта

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы за поддержку специальной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что ограничения были наложены на депутатов в пятницу, 11 марта, министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес», — уточнили в правительстве.

Накануне, 10 марта, сообщалось, что семь российских бизнесменов попали в санкционные списки Британии. Власти страны заморозили активы Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева. Абрамовичу и Дерипаске также запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании.

Политика,Санкции,Андрей Костин,Дмитрий Лебедев,Роман Абрамович,Олег Дерипаска,Николай Токарев,Игорь Сечин,Алексей Миллер,Госдума,
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