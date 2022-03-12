Пелоси ошиблась в названии Украины

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции неправильно произнесла фамилию президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «Кевенски». Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Я провела примерно 50 минут с президентом Кевенски за день до нашего приезда сюда», — сказал Пелоси на пресс-конференции.

Также на мероприятии она несколько раз произносит фразу «слава Украине», которая больше похожа на «слава Ухани».

Ранее президент США Джо Байден оговорился и заявил, что глава России Владимир Путин «вторгся в Россию».

До этого американский лидер назвал жителей Украины иранцами, говоря о том, что президент России Владимир «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранцев».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.